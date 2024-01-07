إسرائيل تجبر الطواقم الطبية على الانسحاب من مستشفى الأقصى في غزة

اضطرت منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين (MAP) وفريق الطوارئ الطبي التابع للجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى الانسحاب ووقف العمليات في مستشفى الأقصى، وهو المرفق الطبي الوحيد العامل في غزة، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتزايد.

ووضع الجيش الإسرائيلي المناطق المحيطة بالمستشفى على أنها "منطقة حمراء"، مما دفع الطواقم الطبية إلى الانسحاب.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تاريخ قاتم من الهجمات على الطواقم الطبية والمرافق الطبية في غزة، مما ترك فريق الطوارئ الطبية غير قادر على استئناف أنشطته الحيوية.

وتتجلى خطورة الوضع في التأثير الشخصي على موظفي منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين حيث يتم نقل أحدهم حاليًا إلى مستشفى الأقصى بعد إصابته في قصف إسرائيلي، ومن المأساوي أن الغارة أودت بحياة العديد من أقاربها المقربين.

وأعرب البروفيسور نيك ماينارد، الجراح والقائد السريري لفريق الطوارئ الطبية، عن قلقه بشأن الظروف الأليمة، قائلًا: "إن حجم الإصابات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية كان مروعًا، مع انخفاض كبير في عدد الموظفين القادرين على العلاج".

وشدد الدكتور جيمس سميث، أخصائي طب الطوارئ في فريق الطوارئ الطبية، على المخاوف المتعلقة بسلامة الناس في المنطقة والموظفين الفلسطينيين والمرضى والنازحين في مجمع المستشفى والمخيمات القريبة.

ونقل طبيب طوارئ محلي في المنطقة الوسطى الخوف المتصاعد قائلاً: "أنا خائف حقًا، لم يعد هناك مكان آمن بعد الآن. أين يجب أن يذهب الناس إذا أصيبوا؟ !"

وأعربت منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين ولجنة الإنقاذ الدولية عن فزعهما العميق إزاء الإيقاف القسري لعمليات فريق الطوارئ الطبية، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل على الأرواح التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

ولا تزال المنظمات ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية الطارئة في غزة، واستكشاف مواقع بديلة لضمان استمرارية الرعاية الصحية الحيوية.