عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تجبر الطواقم الطبية على الانسحاب من مستشفى الأقصى في غزة

صدى البلد

اضطرت منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين (MAP) وفريق الطوارئ الطبي التابع للجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى الانسحاب ووقف العمليات في مستشفى الأقصى، وهو المرفق الطبي الوحيد العامل في غزة، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتزايد.

ووضع الجيش الإسرائيلي المناطق المحيطة بالمستشفى على أنها "منطقة حمراء"، مما دفع الطواقم الطبية إلى الانسحاب.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تاريخ قاتم من الهجمات على الطواقم الطبية والمرافق الطبية في غزة، مما ترك فريق الطوارئ الطبية غير قادر على استئناف أنشطته الحيوية. 

وتتجلى خطورة الوضع في التأثير الشخصي على موظفي منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين حيث يتم نقل أحدهم حاليًا إلى مستشفى الأقصى بعد إصابته في قصف إسرائيلي، ومن المأساوي أن الغارة أودت بحياة العديد من أقاربها المقربين.

وأعرب البروفيسور نيك ماينارد، الجراح والقائد السريري لفريق الطوارئ الطبية، عن قلقه بشأن الظروف الأليمة، قائلًا: "إن حجم الإصابات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية كان مروعًا، مع انخفاض كبير في عدد الموظفين القادرين على العلاج".  

وشدد الدكتور جيمس سميث، أخصائي طب الطوارئ في فريق الطوارئ الطبية، على المخاوف المتعلقة بسلامة الناس في المنطقة والموظفين الفلسطينيين والمرضى والنازحين في مجمع المستشفى والمخيمات القريبة.

ونقل طبيب طوارئ محلي في المنطقة الوسطى الخوف المتصاعد قائلاً: "أنا خائف حقًا، لم يعد هناك مكان آمن بعد الآن. أين يجب أن يذهب الناس إذا أصيبوا؟ !"

وأعربت منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين ولجنة الإنقاذ الدولية عن فزعهما العميق إزاء الإيقاف القسري لعمليات فريق الطوارئ الطبية، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل على الأرواح التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

ولا تزال المنظمات ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية الطارئة في غزة، واستكشاف مواقع بديلة لضمان استمرارية الرعاية الصحية الحيوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. عبادة وذكر

صحف عبرية: زيارة بلينكن تأكيد على الدعم الأمريكي لإسرائيل

رصيد الأنسولين صفر.. تحرك برلماني عاجل لإنقاذ مرضى السكر في مصر

أمير قطر لـ«بلينكن»: يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

صناعة صلاح.. تريزيجيه يضع مصر في المقدمة أمام تنزانيا

الأرز بـ25 جنيها والسكر بـ27| مفاجأة بشأن أسعار السلع بمبادرة "كلنا واحد"..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

فيديو

أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ