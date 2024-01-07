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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحثة: الخسائر الاقتصادية سبب دعوة فرنسا لحل "الناتو"

صدى البلد

قالت الدكتورة جاهين جادو، الكاتبة والمحللة السياسية، أن دعوة فرنسا لحل حلف "الناتو" ليس من الطلبات العابرة، مشيرة إلى أن الطلب يتفق معه الكثير من الساسة في فرنسا.

وأشارت الكاتبة والمحلله السياسية، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن فرنسا لم تنجُ من الصراعات الدائرة في العديد من الدول، وهذا يمكن أن يكون السبب لطلب حل "الناتو".

ونوهت "جادو"، بأن هذه المطالبة قد تكون عابرة، ولكن بعض الساسة في فرنسا بدأوا يسئمون بسبب القرارات الخاصة بالإدارة الفرنسية التي تكلف الاقتصاد الفرنسي الكثير من الخسائر.

خسائر

كما أضافت "جادو"، أن فرنسا تتكبد خسائر كبيرة بسبب الصراعات التي تتدخل فيها فرنسا، وهذا ينذر بإنهيار مرتقب في الإقتصاد الفرنسي، مشيرة أن الوضع الاقتصادي في فرنسا يعاني بشكل كبير.

الاقتصاد الفرنسي الاقتصاد إكسترا نيوز الوضع الاقتصادي قناة إكسترا نيوز حلف الناتو

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