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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
العاصمة الإدارية 22 10
6 أكتوبر 23 10
بنهــــا 22 11
دمنهور 21 12
وادي النطرون 22 11
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 12
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 22 12 
بورسعيد 22 11
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 10
العريش 22 9
رفح 22 8
رأس سدر 23 10
نخل 25 5
كاترين 21 4
الطور 25 12
طابا 22 13
شرم الشيخ 27 18
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 19 11
السلوم 19 10
سيوة 18 7
رأس غارب 24 15
الغردقة 28 14
سفاجا 28 15
مرسى علم 27 16
شلاتين 27 19
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18 
رأس حدربة 26 19
الفيوم 22 11
بني سويف 23 9
المنيا 22 8
أسيوط 23 7
سوهاج 23 8
قنا 25 10 
الأقصر 26 10
أسوان 27 11
الوادي الجديد 24 7
أبوسمبل 26 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 21
المدينة المنورة 28 15 
الرياض 00 8
المنامة 23 18
أبوظبى 27 17
الدوحة 24 18
الكويت 21 4
دمشق 20 3
بيروت 22 16
عمان 18 8
القدس 20 9
غزة 21 10
بغداد 20 9
مسقط 25 18
صنعاء 20 2
الخرطوم 33 20
طرابلس 16 10
تونس 13 9
الجزائر 13 5
الرباط 18 8
نواكشوط 31 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 4
إسطنبول 17 6
إسلام آباد 18 5
نيودلهى 18 10 
جاكرتا 32 25
بكين 1 6-
كوالالمبور 32 25
طوكيو 11 1 
أثينا 17 7
روما 13 4
باريس 1- 4-
مدريد 7 0
برلين 5- 9-
لندن 4 0
مونتريال 1- 9-
موسكو 15- 17-
نيويورك 6 1
واشنطن 8 1
أديس أبابا 23 10

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