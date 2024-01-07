"الصحفيين العرب" يدين العدوان الصهيوني على غزة.. ويطالب بفتح تحقيق دولي ومعاقبة المجرمين

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة، العدوان الصهيوني على غزة والذي نتج عنه استشهاد اكثر من 100 صحفي فلسطيني وكان آخرهم استشهاد الصحفيين مصطفى الثريا وحمزة الدحدوح ( نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح ) بقصف من الاحتلال الاسرائيلي استهدف سيارة صحافة فى رفح جنوب قطاع غزة كانا يستقلانها خلال تغطيتهما الصحفية .

ويجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب مطالبته بمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين الى المحاكم الجنائية الدولية وفتح تحقيق دولي فى هذا الجرائم التى اسفرت عن استشهاد الكثير من الصحفيين الفلسطينيين خلال أدائهم لمهامهم الصحفية .

ويبعث اتحاد الصحفيين العرب بخالص العزاء والمواساة الى اسرتي الصحفيين الفلسطينيين مصطفى الثريا وحمزة الدحدوح وإلى جميع اسر الصحفيين الفلسطينيين.. تغمد الله الصحفيين الشهداء برحمته الواسعة .