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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة 3 .. الليلة

مدحت صالح
مدحت صالح

يقدم اليوم الفنان  مدحت صالح،  حفل الأساتذة 3، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة من أبرز أغانيه التى نالت إعجاب الجمهور منذ طرحها.

حفل الأساتذة 

وتتواصل سلسلة المشروع الفنى الأساتذة الذى تنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقام الأمسية الثالثة فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير.

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وخلالها يتغنى مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

جدير بالذكر أن مشروع الاساتذة يهدف إلى تحديث واثراء مكتبة الموسيقى العربية واعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

وعلى صعيد أخر،  شارك الفنان مدحت صالح خلال الأيام الماضية في حفل كاسيت 90، المفترض إقامته على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

وكان منذ أشهر قد وجه له صدى البلد سؤالا حول سبب عدم دعوته إلى حفلات السعودية وبالتحديد حفل روائع الموجي الذي تمنى الجمهور وجوده به خصوصا أن صوته الطربي مناسب للأغاني التي تقدم في الحفل، ورد قائلا إنه لم يُدع إلى الحفلات.

ووضع مدحت صالح قائمة من الأغنيات المتنوعة وقام بعمل بروفات عليها مع الموسيقار عمرو سليم الذى يتعاون مع مدحت صالح فى جميع حفلاته الغنائية داخل مصر وخارجها.

مجموعة من مطربي  التسعينيات لتقديم حفل غنائى على مسرح أبو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

مدحت صالح حفل الأساتذة دار الاوبرا المصرية حفل الأساتذة ٣ حفل كاسيت 90

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