المنتخب يتقدم بهدفين.. وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة يشهدون ودية مصر وتنزانيا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، المباراة الودية بين منتخبي مصر وتنزانيا، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتقدم منتخب مصر على تنزانيا، في اللقاء الودي الذي يجمعهما الآن، بهدفين نظيفين، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول، في الدقيقة 32 من عمر المباراة؛ بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المصري الضغط على تنزانيا، ليسفر الهجوم عن هدف ثان عكسي، بعد تسديدة قوية من صلاح ارتطمت بالعارضة، ثم اصطدمت بجسد حارس تنزانيا لتسكن الشباك.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

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