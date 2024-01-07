فيديو لحادث الدهس عند نقطة تفتيش إسرائيلية في القدس المحتلة| شاهد

نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لقطات من كاميرا مراقبة تُظهر لحظة حادث الدهس الذي وقع نقطة تفتيش في القدس الشرقية، بالقرب من مدينة بيدو الغربية، وهو ما أسفر عن إصابة شرطيين إسرائيليين.

وأظهر الفيديو أن ضباط التفتيش كانوا يقومون بفحص سيارة والسماح لها بالمرور، لتسرع سيارة أخرى وتصطدم بهم.

وعلى إثرها، طارد ضباط الاحتلال السيارة الثانية، وفتحوا النار على ركابها.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن طفلة فلسطينية استشهدت من قبل عناصرها خلال عملية الدهس.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت شرطة الاحتلال، إن سيارة على متنها رجل وامرأة وصلت إلى نقطة التفتيش بالقرب من مدينة بيدو بالضفة الغربية وصدمت ضابط شرطة الحدود عند النقطة.

وأضافت الشرطة أن الضابط أصيب بجروح طفيفة، وفتح ضباط آخرون النار على السيارة، مما أسفر عن استشهاد كلا الراكبين.

وأشارت إلى أنه "نتيجة لإطلاق النار، تعرضت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 3 سنوات للإصابة بجروح خطيرة، ثم جرى الاعلان عن وفاتها في مكان الحادث بعد فترة وجيزة".