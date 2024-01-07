خبير تعليم: التقدم في التصنيفات العالمية سيكون مصدرا رئيسيا لتمويل الجامعات

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن تحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، يحكمه العديد من المعايير التي يتم الاحتكام إليها عند تصنيف الجامعات على مستوى العالم.

وأوضح “حجازي”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المعايير التي يجب مراعاتها لرفع تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية من أبرزها توافر عنصر الإتاحة والتحول الرقمي، وتوافر البنية التحتية والتكنولوجية المحدثة بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التقويم.

وأكد أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن عند تحقيق ارتقاء وارتفاع في تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية سيعمل هذا كونه مصدرا رئيسيا لتمويل الجامعات، منوها بأن الحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وإتاحة الحصول على برامج دراسية ذات مستوى دولي سيعمل على جذب الطلاب الوافدين وسيوفر دعما كبيرا للنظام التعليمي.