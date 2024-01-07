نجاة شخص ستيني من الموت بعد تعرضه لحادث مروري بسوهاج

أصيب شخص سيتني يدعى “الحاج صابر”، البالغ 63 عامًا، بجرح تهتكي بالقدم اليسرى وكدمة بالقدم اليمنى؛ إثر اصطدام سيارة به، على طريق قرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده اصطدام سيارة بـ"ستيني بالمعاش"، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو “صابر ح.ا.ح، 63 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة قسم طهطا”، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال نجله المدعو “ابو الحسن ص.ح.ا، 35 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية”، قرر أنه أثناء سير والده المذكور بطريق بنجا دائرة المركز اصطدمت به سيارة قيادة المدعو (احمد ف.ا.ي، 39 سنة، سائق، ويقيم دائرة القسم)؛ ما أدى لحدوث إصابته، واتهم المذكور بالتسبب في إصابة والده، ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط السيارة وقائدها وأفاد بمضمون ما سبق واضاف بأنه فوجئ بالمصاب أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.