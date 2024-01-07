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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 75 منشأة تجارية مخالفة وسط الرياض

علم السعودية
علم السعودية

ضبطت غرفة العمليات المشتركة بالسعودية، خلال جولتها الرقابية الأسبوعية بأحياء وسط الرياض 75 منشأة تجارية مخالفة، و4 منازل حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لبيع مواد غذائية، وممارسة الحلاقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أزالت الغرفة مباسط لباعة جائلين، وإتلاف مواد غير صالحة، وحجز مركبات تنتهك الأرصفة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي، أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت عن ضبط 15 عاملًا مخالفًا، ومصادرة وإتلاف 6 أطنان من المخلفات، و5,500 كيلو جرام خضار وفواكه سلمت لجمعيات خيرية، إضافة إلى إزالة 190 مبسطًا مخالفًا للخضار والفواكه، إشعار 75 محلًا مخالفًا بالمراجعة.

وأشارت إلى أن الغرفة المشتركة أغلقت أيضًا 32 محلًا تعمل بلا تراخيص، مصادرة أدوات حلاقة في موقع مخالف، إضافة إلى ضبط وحجز 82 مركبة مخالفة، 27 منها تنتهك الأرصفة، 43 أخرى محملة بالبضائع، فيما تنتظر الغرامات الرادعة المركبات المخالفة، وذوي العلاقة.

السعودية الرياض مواد غذائية منشآت تجارية الغرفة المشتركة

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