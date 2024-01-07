رئيس وزراء قطر: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء تصاعد الصراع في المنطقة

أعرب ووزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الصراع في المنطقة، ودعي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وشدد، في بيان اليوم، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة في إطار الشرعية الدولية.

وأدان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحداث الأخيرة في لبنان وسوريا ووصفها بأنها انتهاك لسيادة الدول.

كما شدد على أهمية منع المزيد من تصعيد الصراع في المنطقة، وسلط الضوء على العواقب المحتملة لأزمة موسعة.

وقال رئيس الوزراء القطري من المؤسف أن تستمر دائرة الصراع في الاتساع. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لمنع المزيد من التدهور في المنطقة. إن مفاوضاتنا الجارية لإطلاق سراح الرهائن تواجه تحديات، ونحن نعمل بلا كلل للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في كلمته أمام أسر الرهائن، أن الجهود الحثيثة تبذل لتأمين عودتهم الآمنة.

وقال بلينكن: "إلى المختطفين الذين ما زالوا محتجزين في غزة - تؤكد الولايات المتحدة لكم ولعائلاتكم، أننا سنعمل دون توقف لإعادتكم إلى وطنكم".