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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب قضاء الصلاة الفائتة؟.. حكم من طهرت من الحيض خلال الأذان

الصلاة
الصلاة

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول أنها طَهُرَت من الحيض فى أذان المغرب، فهل يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة من اليوم؟.  

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة تلفزيونية، اليوم الأحد: "ما دام طهرت من الحيض فى صلاة، عليها أن تؤدى هذه الصلاة حاضرة، ولا تؤدي الصلاة الفائتة فى الحيض".

وأضاف: "الفترة التى يحدث فيها الحيض لا يطلب قضاء الصلاة فيها، فعن مُعاذة، قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟، فقالت: أحرورية أنت؟، قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

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