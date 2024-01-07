هرتسوج يزعم: إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة ليس موقف إسرائيل

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يوم الأحد إن إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة ليس موقف إسرائيلي “بشكل صريح ورسمي لا لبس فيه” على حد زعمه.

وفي حديثه إلى كريستين ووكر على قناة NBC في لقاء مع الصحافة، سُئل هرتسوغ عما إذا كانت التعليقات الأخيرة التي أدلى بها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتي بدا أنها تشير إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، تعكس الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية.

ورد هرتزوغ إن هذا 'ليس على الإطلاق' موقف 'الحكومة الإسرائيلية أو البرلمان الإسرائيلي أو الجمهور الإسرائيلي'، لكنه أضاف: 'في مجتمع حيث حرية التعبير هي أساس الحمض النووي الوطني لدينا، يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون' على حد زعمه.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي “كانوا يتحدثون عن الخروج المتعمد من قطاع غزة، ولكن… أقول صراحة ورسميا وبشكل لا لبس فيه أن هذا ليس الموقف الإسرائيلي”.

وتحدث هرتسوغ أيضا عن تصميم إسرائيل على “تقويض قدرة حماس على ممارسة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وبالطبع في إسرائيل”.

وقال إن اسرائيل “ممتنة تماما” للرئيس الأمريكي جو بايدن على “موقفه الثابت” لدعم الكيان الاسرائيلي، وأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة لإسرائيل هي “تعبير آخر عن التأثير والأهمية الهائلة التي تحظى بها الولايات المتحدة”. الأماكن في الاتجاه والمخرج من هذا الصراع.