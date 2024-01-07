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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

صدى البلد

حددت النيابة العامة بالجيزة، جلسة الغد، الإثنين؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته، في حادث سير بأكتوبر، أمام محكمة جنح أكتوبر.

محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير بأكتوبر، للمحاكمة الجنائية.

جاء ذلك، بعد أن فتحت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر، وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات، أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته على الطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وفي أثناء سيره؛ اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل، والجزء الأمامي، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة، مهندس فني بمرور الجيزة؛ لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

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