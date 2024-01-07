لاعبو منتخب مصر يُحيُّون الجماهير بعد مباراة تنزانيا

توجه لاعبو المنتخب المصري لتحية الجمهور المتواجد في المدرجات بعد مباراة مصر الودية أمام تنزانيا في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية.

انتهت أحداث المباراة الودية بين مصر وتنزانيا، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق يوم 13 يناير 2024، بفوز مصر 2-0.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 32 من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المصري الضغط علي تنزانيا، ليسفر الهجوم عن هدف ثان عكسي بعد تسديدة قوية من صلاح ارتطمت بالعارضة ثم اصطدمت بجسد حارس تنزانيا لتسكن الشباك.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.