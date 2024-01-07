بسبب الحوثيين.. شركة شحن صينية تعلق رحلاتها البحرية إلى إسرائيل

أعلنت شركة "كوسكو" للشحن البحري المملوكة للحكومة الصينية، تعليق رحلاتها إلى الموانئ الإسرائيلية، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن موقع “جلوبس” أن "كوسكو" وهي رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم، قررت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

وأوضح الموقع أن الشركة الصينية ليست "مهددة كثيرا في البحر الأحمر لمجرد أنها صينية.. وبسبب علاقات الصين مع إيران".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وأحد عشر دولة أخرى أصدروا الأربعاء الماضي، بيانًا مشتركًا، جددوا فيه الدعوة إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ودعا البيان الصادر عن الولايات المتحدة مع أستراليا والبحرين وبلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة بشكل غير قانوني.

وحمل البيان جماعة الحوثيين مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحرجة في المنطقة.