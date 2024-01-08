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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وتوزيع نطاقها الجغرافي على طاولة «الشيوخ».. غدا

صدى البلد

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الثلاثاء، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، وموجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي.

وقال حليم، إن الطلب جاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".

وقال إن التعليم يعد هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، الخاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية وقد بدأت الدولة منذ عام 2018 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جميل حليم لمدارس التكنولوجية

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