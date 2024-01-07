أستاذ بالأزهر: القرآن أمرنا ببر غير المسلمين.. وهذه الآية تعلمنا التسامح

فسر الدكتور ماهر الفرماوي، المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، قول الله- سبحانه وتعالى-: (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، قائلا: "ربنا هنا يقول لنا، علينا أن نكرم المخالفين لنا فى الدين، ما داموا لا يقاتلونا، يعنى نساندهم ونودهم ونحسن إليهم".

وأضاف المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأحد: "القرآن علمنا أن الإحسان للغير خلق عظيم، ويدل على أن الإسلام يعلمنا التسامح، وتحت مسميات عدة فُتحت أبواب التشدد، حتى ظن المثيرون أن الأكثر تشددا هو الأكثر تدينا".

وأوضح أن: "هذه الآية تعلمنا التسامح وعدم التشدد، وعلينا أن نعلم أن الدين كله سماحة ويسر وإحسان للغير، وليس تشددا وتزمُّتا".