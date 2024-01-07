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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أستاذ بالأزهر: القرآن أمرنا ببر غير المسلمين.. وهذه الآية تعلمنا التسامح

القران الكريم
القران الكريم

فسر الدكتور ماهر الفرماوي، المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، قول الله- سبحانه وتعالى-: (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، قائلا: "ربنا هنا يقول لنا، علينا أن نكرم المخالفين لنا فى الدين، ما داموا لا يقاتلونا، يعنى نساندهم ونودهم ونحسن إليهم".

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وأضاف المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأحد: "القرآن علمنا أن الإحسان للغير خلق عظيم، ويدل على أن الإسلام يعلمنا التسامح، وتحت مسميات عدة فُتحت أبواب التشدد، حتى ظن المثيرون أن الأكثر تشددا هو الأكثر تدينا".

وأوضح أن: "هذه الآية تعلمنا التسامح وعدم التشدد، وعلينا أن نعلم أن الدين كله سماحة ويسر وإحسان للغير، وليس تشددا وتزمُّتا".

جامعة الأزهر القرآن التسامح التشدد

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