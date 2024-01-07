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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخادمة سرقتها .. حفيد أم كلثوم يفجر مفاجأة عن مقتنياتها

ام كلثوم
ام كلثوم

قال عدلي سمير حفيد الفنانة الراحلة أم كلثوم، إنه لا يزال في استقبال زوار السيدة أم كلثوم بمسقطها الذي تربت فيه، موضحا أنها رحلت عن عالمنا ولم تنجب أي أطفال.

وأضاف عدلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"جيهان الدسوقي اللي بتتكلم بإسم أم كلثوم هي من أحفاد ابن أختها من عائلة تانية وبتقول هي قريبتي ومن الممكن أن يكون فيه تفاوض معاها لأنها مقيمة في القاهرة، لكن إحنا قاعدين في بيت الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم اللي مولودة فيه".

وأوضح عدلي سمير، أن معظم مقتنيات السيدة أم كلثوم موجودة في قصر المانسترلي حاليا، ولكن بعضا من مقتنياتها سُرق على يد العاملين في الفيلا الخاصة بها من قبل الحارس والخادمات التي يساعدنها في المنزل.

واستكمل، أن الشيخ زايد، أهدى أم كلثوم "عُقد" باهظ الثمن ولكن تمت سرقته وبيعه في "كريستيز"، ولا يوجد أي تنازل عن أي مقتنيات لها لأي شخص.

واختتم عدلي سمير، حديثه عن الخلاف الذي حدث بين أم كلثوم وجيهان السادات، قائلا: بعد حرب 1973 طلبت منها جيهان أن تتوسط لها عند الملك فيصل لكي تعود العلاقات جيدة مرة أخرى.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

https://fb.watch/pqGHVPPgYy/?mibextid=Nif5oz

حفيد أم كلثوم ام كلثوم

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