هاني الناظر يكشف عن حل سحري وفعال لعلاج التشققات والجفاف

نشر الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قال هاني الناظر، ناس كثير الايام دي وبسبب البرد بتشتكي من ظاهرة جفاف وتشقق الكعبين واحيانا الكوعين والركبتين وبتسأل عن علاج فعال لها بعيدا عن دهانات الكورتيزون.

وعلاج المشكلة دي ممكن بدهان كعب القدم صباحا ومساء بتركيبة هاقول لحضراتكم عليها وممكن نحضرها في الصيدلية وهي عبارة عن خليط متساوي من حامض الساليسيليك بنسبة ٣٪ وجلسرين النشا ودي عاوزة صيدلي صاحب خبرة وشاطر ومع الاستعمال اليومي وخلال شهر بيرجع كعب القدم لطبيعته وتختفي التشققات.

وتابع هاني الناظر، مع ملاحظة ضرورة ارتداء شراب قطن في البيت ..وكدة يبقي وفرنا زيارة للدكتور وكمان وفرنا تمن الفيزيتا العناية بالقدم والحفاظ علي سلامته شئ هام وضروري.