غدًا.. "مهندسين أسيوط" تبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي 2024

أعلنت نقابة المهندسين بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024، بدءًا من صباح الغد، الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء 23 من يناير الجاري، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة السادسة مساء بمقر النقابة بأسيوط.

وأكد المهندس الهيثم عبد الحميد، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء استقبال المهندسين الراغبين في الترشح في انتخابات التجديد النصفي 2024، لافتًا إلى أن المرشحين سوف يتنافسون على 7 مقاعد بالنقابة الفرعية بأسيوط تتوزع على 3 شعب هندسية.

ونوه بأن المقاعد التى سيتم تلقي طلبات الترشح عليها هي ثلاثة مقاعد بشعبة الهندسة المدنية، ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكية ومقعد لشعبة الكهرباء وآخر لهندسة التعدين والبترول.

وأوضح المهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط والتي تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام عضو مجلس الإدارة والمهندس علي جلال الدين علي عضو النقابة العامة، وسكرتارية محمد فرغلي محفوظ، وأنهت كافة استعداداتها اللازمة بما يضمن سير عملية الترشح في أجواء من الهدوء والانتظام.

وأشار إلى إنه سيتم فتح باب الترشح لـ 5 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب العمارة ومدني وميكانيكا وكهرباء، و 3 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب الكيمياء، الغزل والنسيج ، والبترول والتعدين .

وأوضح "شريت"، أن اللجنة العليا للانتخابات النقابية اشترطت فيمن يرغب بالترشح أن يكون مسددًا للاشتراك حتى نهاية السنة المالية السابقة لإجراء الانتخابات، مع تقديم صحفية حالة جنائية، وتقديم ما يفيد بثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بإحدى المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين .

ولفت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط إلى إنه تم تحديد يومي الأحد والاثنين الموافقين 28 - 29 يناير الجاري موعدًا لتلقي التنازلات والطعون ، وأن الترشح على المراكز النقابية سوف يتم بمقر النقابة العامة أو النقابة الفرعية بأسيوط، على أن يتقدم المهندس بنفسه للترشح أو يجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري، وإنه لن يتم قبول أي طلبات تخالف تلك الشروط.