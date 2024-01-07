الاستقلال الفلسطيني: قطاع غزة تحول إلى أكبر مقبرة جماعية في التاريخ

قال محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن المؤسسات الأممية عاجزة عن تنفيذ قراراتها في قطاع غزة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف محمد أبو سمرة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن قطاع غزة تحول إلى أكبر مقبرة جماعية في التاريخ والعالم، بعدما كان أكبر سجن في العالم،متابعا: حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال مستمرة دون أي توقف.



وأشار إلى أن الفلسطينيين أصبحوا يقتلون إما قتلا أو قصفا بالصواريخ أو موتا من الجوع والعطش وعدم توفر الدواء، متابعا: الاحتلال يعتقل جثث الموتى والشهداء.



أوضح أن الاحتلال يقوم بإعدامات جماعية ويقوم بسرقة جثث الشهداء، كما يقوم بنبش مقابر الشهداء، متابعا: الاحتلال سرق أكثر من 100 جثة.



