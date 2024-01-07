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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين يكشف تفاصيل زيارة أبو مازن للقاهرة ولقاء السيسي

السيسي و ابومازن
السيسي و ابومازن

علق السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، على وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر ، في زيارة رسمية، قائلا : "زيارة الرئيس لمصر كأنها لفلسطين لان مصر  هي الشقيقة العربية الكبرى وتلعب دور مهم في صياغة  السياسة الاقليمية والدولية ".

أضاف مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أنه ”عقد القمة بين الرئيسين في إطار التشاور الحثيث والعميق بين البلدين والقيادتين  وأعتقد أن هناك جهود مذبولة  مصرية  منذ بداية الحرب على الشعب الفلسطيني  جنبا لجنب  مع جهود صديقة داعمة  أخرى ".

وتابع ان أبو مازن  يريد  الشراكة الكاملة  مع الرئيس السيسي  بغية التوصل لاتفاق  وقف الحرب حتى يكون هناك متسع   من الحركة وإعادة دورة الحياة للارض  على الاقل  الحد الادنى لطبيعتها في ضوء  الكارثة الانسانية  التي يشهدها قطاع غزة  ".

وتعليقا على  زيارة  وزير الخارجية الامريكي للمنطقة منذ بداية الحرب قال : " الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الامريكية بلينكن والرئيس أبو مازن  يرى دائما أن الحل بأيدي  أمريكا والادارة الامريكية  مطالبة بدءا من الرئيس بايدن  بالعمل على وقف  هذه الحرب   بشكل مستدام  وإيجاد حل سياسي  وليس فقط فتح الافق  عبر  إقامة دولة فلسطينية  ذات سيادة كاملة على  حدود 1967 ".

وأشار إلى أن السؤال هل أمريكا جاهزة لذك أو تريد أن تعمل  على ذك ؟ ، أمريكا ترفض وقف إطلاق  النار وإستخدمت  الفيتو داخل مجلس الامن ماذا تريد واشنطن  بعد كل هذا التدمير الشامل الممنهج  ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص ؟.
وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: هل نتوقع لقاء قريب  بين الفصائل في القاهرة أجاب ، قائلا : " هناك مبادرات وإتفاقيات تم توقيعها برعاية مصرية أخرها الاجتماع  الاخير في العلمين في  أغسطس الماضي ومصر رحبت  بإستناف  هذا الحوار  ونطلع للقاء قريب بين الفصائل  والقوى الفلسطينية  السياسية لاستكمال ماتم البدء فيه في العلمين  لوضع خطة وطنية فلسطينية لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.


 

الإعلامية لميس الحديدي الخارجية الأمريكية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي برنامج كلمة أخيرة دياب اللوح قطاع غزة

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