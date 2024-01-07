نقيب الصحفيين الفلسطينيين: ما حدث بالقطاع أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن هناك انحياز إعلامي أعمى وتغطية غير مهنية تقوم بها بعض مؤسسات الإعلام الغربي تجاة مايحدث داخل قطاع غزة.



أضاف “ناصر أبو بكر”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على قناة "دي أم سي" أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحمل رؤية كاذبة وتضخ أكاذيب طول اليوم، متابعا: نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تبذل جهدا كبيرا على المستوى الدولي لنقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني.



واسترسل: نقل الصحفيين الحقيقة وما يتعرض له الشعب في غزة من حرب إبادة إلى العالم، كان سببا في تحرك دول العالم في الميادين لنصره الشعب الفلسطيني.



وأوضح أنه طالب من الاتحاد الدولي أن تكون التغطية مهنية وراسل المؤسسات التي لا تتعامل بمهنية في نقل الأخبار، مشددا على أن ما يتعرض له الصحفيين داخل القطاع لم يتعرض أحد لمثله في التاريخ، فما حدث يعد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام.



ووجه التحيه للصحفيين المصريين والإعلام، قائلا: الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع يفرض مساحة واسعة لتغطية الحرب على غزة.

