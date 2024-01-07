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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المنيا .. الإعاقة البصرية بين الخصائص والاحتياجات في نقاشات قصور الثقافة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "الإعاقة البصرية.. الخصائص والاحتياجات"، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل، والمقدم برعاية وزارة الثقافة.

استهلت د. عزة التوني وكيل مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، الحديث عن مفهوم الإعاقة البصرية، موضحة أنها تعني فقدان حاسة البصر مما يؤثر سلبا في أداء الفرد، ويتعين عليه الاعتماد على حواسه الأخرى في حياته اليومية.

وعن أسباب الإعاقة البصرية قالت "التوني" يرجع بعضها لأسباب وراثية نتيجة إصابة الأم ببعض الأمراض المعدية والتي تؤثر على حاسة الإبصار خلال فترة الحمل مثل الحصبة الألمانية وغيرها، وهناك أسباب أثناء عملية الولادة ومنها نقص الأكسجين أو الولادة المتعسرة، وقد تحدث الإعاقة بعد الولادة نتيجة إعطاء الطفل نسبة كبيرة من الأكسجين في حالة الولادة المبكرة أو تعرضه لحادث يؤثر على حاسة الأبصار.

وأشارت "التوني" أنه في حالة فقدان البصر يتوجب على الشخص المكفوف تعلم طريقة "برايل" التي ابتكرها الفرنسي لويس برايل، بعد أن فقد بصره نتيجة حادث تعرض له في طفولته.

وأضافت أن هذه الطريقة تعتمد على لمس نقاط بارزة يتعرف عليها الشخص الكفيف بمجرد تمرير إصبعه عليها، مما يساعده على تعلم القراءة والكتابة، كما أنها تساعد البالغين الذين فقدوا بصرهم على مواصلة الاستمتاع بقراءة الكتب والمجلات.

وأكدت في ختام حديثها ضرورة الاهتمام بالأشخاص أصحاب الإعاقة البصرية من خلال تعليمهم و تثقيفهم وتقديم الدعم النفسي لهم، إلى جانب الرعاية الطبية، لجعلهم أفراد منتجين في المجتمع.

أقيمت المحاضرة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ونظمها فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، ضمن الأنشطة التي تقدمها هيئة قصور الثقافة بالمحافظات لتعزيز الوعي بأهمية لغة برايل للمكفوفين، في خطوة تهدف إلى تشجيعهم على القراءة والانخراط في المجتمع.

قصر ثقافة المنيا الإعاقة البصرية الخصائص والاحتياجات الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة

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