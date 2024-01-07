عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجلس التصديري لمواد البناء: برنامج الخصخصة في التسعينات واجه مقاومة شديدة

مواد البناء
مواد البناء

قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات التعدينية، إن برامج الخصخصة التي بدأت في التسعينات  شهدت صعوبة كبيرة جدًا،  حيث كانت هناك مقاومة كبيرة من رؤساء الشركات والمستفيدين من استمرارا هذه الشركات والعمال.

وتابع "جمال الدين"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مقاومة  خصخصة هذه الشركات من قبل رؤساء الشركات يرجع إلى أن لديه اعتقاد بأن الإدارة ستتغير مع الخصخصة،  أما في حالة وجود فساد ، فهذا الفساد سيكشف حال الخصخصة، ولذلك المقاومة كانت شرسة  على جميع المستويات.

وأضاف أن الدولة عليها أن تستغل منظم ومراقب ، وليس كلاعب اقتصادي إلا في بعض القطاعات المحددة الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن التردد في تنفيذ برنامج الأطروحات أمر سلبي،  مشددًا على ضرورة تقسيم شركات القطاع العام لعدة أقسام، وتصفية الشركات الخاسر والغير قابلة للإصلاح،  وصرف التعويضات للعمال، أما الشركات الرابحة فمن الممكن طرحا الآن للخصخصة، أما الشركات القابلة للإصلاح، فمن الضروري العمل على إصلاحها، ومن ثم طرحها للخصخصة أو للبيع.

ولفت إلى أن وصول الصادرات لـ100 مليار دولار في حاجة لتغير عمل الحكومة بشكل جذري، مشيرًا إلى أن برنامج مساندة الصادرات في حاجة إلى أعادة تنظيم ، خاصة ان المصدريين ينتظرون الحصول على الدعم  الموجه لبعض الصادرات يأخذ مدة تصل لعام ونصف، في حين في تركيا يصرف الدعم للمصدرين خلال شهر واحد فقط.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: إيلون ماسك يتعاطى المخدرات ويثير مخاوف مسئولي Tesla وSpaceX

أستاذ قانون دولي: إسرائيل تفلت من العقوبات بسبب عدم انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية

مش متعاقب.. فيتوريا يكشف سبب غياب محمد هاني أمام تنزانيا

الحكومة تستهدف زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج لتعظيم موارد العملة الأجنبية

الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

جهاد الحرازين يكشف كواليس زيارة الرئيس الفلسطيني لـ مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

فستان جريء.. جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

الأحمر اتخذ القرار| شرط نجم الأهلي للتجديد.. وسر ترشيحه لخليفته في الملاعب

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ