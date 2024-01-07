المجلس التصديري لمواد البناء: برنامج الخصخصة في التسعينات واجه مقاومة شديدة

قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات التعدينية، إن برامج الخصخصة التي بدأت في التسعينات شهدت صعوبة كبيرة جدًا، حيث كانت هناك مقاومة كبيرة من رؤساء الشركات والمستفيدين من استمرارا هذه الشركات والعمال.

وتابع "جمال الدين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مقاومة خصخصة هذه الشركات من قبل رؤساء الشركات يرجع إلى أن لديه اعتقاد بأن الإدارة ستتغير مع الخصخصة، أما في حالة وجود فساد ، فهذا الفساد سيكشف حال الخصخصة، ولذلك المقاومة كانت شرسة على جميع المستويات.

وأضاف أن الدولة عليها أن تستغل منظم ومراقب ، وليس كلاعب اقتصادي إلا في بعض القطاعات المحددة الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن التردد في تنفيذ برنامج الأطروحات أمر سلبي، مشددًا على ضرورة تقسيم شركات القطاع العام لعدة أقسام، وتصفية الشركات الخاسر والغير قابلة للإصلاح، وصرف التعويضات للعمال، أما الشركات الرابحة فمن الممكن طرحا الآن للخصخصة، أما الشركات القابلة للإصلاح، فمن الضروري العمل على إصلاحها، ومن ثم طرحها للخصخصة أو للبيع.

ولفت إلى أن وصول الصادرات لـ100 مليار دولار في حاجة لتغير عمل الحكومة بشكل جذري، مشيرًا إلى أن برنامج مساندة الصادرات في حاجة إلى أعادة تنظيم ، خاصة ان المصدريين ينتظرون الحصول على الدعم الموجه لبعض الصادرات يأخذ مدة تصل لعام ونصف، في حين في تركيا يصرف الدعم للمصدرين خلال شهر واحد فقط.