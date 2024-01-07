نشأت الديهي مهاجما قيادات الإخوان: إفرازات صديدية نجسة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخواني ماجد مندور الذي لا يعرف عن المهنية أو الحق طريقا كتب مقالاً على أن مصر ستنزلق إلى صراع أهلي، وتحدث على أن مستقبل مصر سيكون مماثل لسوريا.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر هي الدولة الوحيدة الباقية في العالم منذ 7 آلاف عام، بدون تغيير لحدودها، مشيرًا إلى أن هناك شخص يسمى بأحمد سمير قام بإعادة نشر المقال تحت مسمى: "تقارير خطيرة حول حدوث حرب أهلية في مصر".

وأضاف أن الإعلامي الإخواني أسامة جاويش تحدث على أن مصر على أبواب حرب أهلية، موجهًا حديثه لـ "جاويش": "ألا تخجل مما تكتب، مما تقرأ، مما تقول، مما تذيع، .. هؤلاء جميعًا عبارة عن بعير".

وأشار إلى أن هناك موقعا يسمى "يزيد" تحدث على أن مصر قد تتحول إلى حرب أهلية في عهد الرئيس السيسي، مستشهدًا بمقال الإخواني ماجد مندور، معقبًا: "العيال دي مغيبة، دول علموا عملية نزع عقل، مصر محرمة على هؤلاء ، لأنهم عبارة عن خونة، هؤلاء عبارة عن إفرازات صديدية من المجتمع، أقدامكم النجسة لا يجب أن تطأ أرض مصر الطاهرة".

