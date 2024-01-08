متخصص في الشأن الأمريكي: حقوق الإنسان ورقة ضغط على الدول والحكومات عند الحاجة

قال إيهاب عباس الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي أن حقوق الإنسان هي ورقة ضغط على الدول والحكومات عند الحاجة وأن مواقف أمريكا من إسرائيل ليست غريبة وليست جديدة منذ تأسيسها وهو أمر معروف جدا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن الحكومات في العالم تعلم عندما تستخدم أمريكا ورقة حقوق الإنسان أنها تريد الضغط عليها.

وأشار الي أن وزير الدفاع الأمريكي هو الرجل الثاني في امريكا بعد الرئيس الأمريكي وأن دخوله المستشفى من غير علم بايدن هي مسألة تخضع للمسألة في الكونغرس الأمريكي.

وأوضح أن أمريكا في عهد جو بايدن حدث لها تراجع كبير على كافة المستويات خاصة في عدد من الملفات الكبرى على مستوى العالم.