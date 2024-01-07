أستاذ قانون دولي: إسرائيل تفلت من العقوبات بسبب عدم انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية

قال الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي أن القانون الدولي العام وكثير من مواثيق منظمة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع خاصة الثالثة والرابعة تحمي الصحفيين في مناطق النزاع المسلح والحروب مالم ينضم لأي من الاطراف أو يشارك في النزاع بحمل السلاح أو يعمل كجاسوس.

أضاف الطحاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن قرار الأمم المتحدة عام ٧١ بإجماع كل الحاضرين شدد على عدم التعرض للصحفيين بأي شكل ومن يخالف يتعرض للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.

أوضح أن تفلت إسرائيل من عقوبات المحكمة الدولية بسبب عدم توقيعها اتفاقية فينا وعدم انضمام للمحكمة الدولية مشيرا أن هناك قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠٢١ أن كل مايحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع للمحكمة الجنائية الدولية فكان لازم لمنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية والعربية والدولية بتوثيق الجرائم ورفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.