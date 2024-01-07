أغاني عبدالوهاب وماهر العطار.. مدحت صالح يبدع في حفل "الأساتذة 3"

قدم النجم مدحت صالح خلال حفل "الأساتذة 3" الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ميدلى أغانى محمد عبد الوهاب ومنها على بالى يا ناسينى وأنا والعذاب وهواك وياورد من يشتريك وقلبى بيقولى كلام، وسط تفاعل كبير من الجمهور .

كما قدم النجم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أغنية بلغوه لماهر العطار، وأغنيته حمايا العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل الأساتذة

وتتواصل سلسلة المشروع الفنى الأساتذة الذى تنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقام الأمسية الثالثة فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير.

وخلالها يتغنى مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد.

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يهدف إلى تحديث واثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

وعلى صعيد أخر، شارك الفنان مدحت صالح خلال الأيام الماضية في حفل كاسيت 90، المفترض إقامته على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

وكان منذ أشهر قد وجه له صدى البلد سؤالا حول سبب عدم دعوته إلى حفلات السعودية وبالتحديد حفل روائع الموجي الذي تمنى الجمهور وجوده به خصوصا أن صوته الطربي مناسب للأغاني التي تقدم في الحفل، ورد قائلا إنه لم يُدع إلى الحفلات.

ووضع مدحت صالح قائمة من الأغنيات المتنوعة وقام بعمل بروفات عليها مع الموسيقار عمرو سليم الذى يتعاون مع مدحت صالح فى جميع حفلاته الغنائية داخل مصر وخارجها.

مجموعة من مطربي التسعينيات لتقديم حفل غنائي على مسرح أبو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.