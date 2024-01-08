أخبار التوك شو| أحمد موسى يطالب رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير إلى كوت ديفوار.. الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الھامة نرصد أبرزھا في التقرير التالي:

أحمد موسى يطالب رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير إلى كوت ديفوار.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب الوطني، بهدفين دون رد على نظيره التنزاني وديا، في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.



لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار مجتمعي واسع

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج حوار مجتمعي واجب وواسع وسيأخذ وقته من أجل الوصول لقانون يحقق مصالح الجميع.



الخارجية الفلسطينية: حديث إسرائيل عن "اليوم التالي" للحرب يهدف لتحويل الجهود الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حديث دولة الاحتلال الإسرائيلي عن "اليوم التالي" للحرب يهدف لتحويل الجهود الدولية باتجاهات أخرى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



متحدث جيش الاحتلال: مصممون على إبعاد حزب الله عن حدود الجبهة الشمالية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إنهم "مصممون على إبعاد حزب الله عن الحدود في الجبهة الشمالية".



الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تقارير دولية من صندوق النقد الدولي، تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري.



«اللي قاله مش حقيقي».. زوجة حلمي بكر: مصطفى كامل لم يتواصل معنا

أكدت سماح القرشي، زوجة الفنان حلمي بكر، أن الحالة الصحية لزوجها تحسنت بعض الشيء، ثم تدهورت مرة أخرى، وعادت للتحسن مجددا .





سفير فلسطين يكشف تفاصيل زيارة أبو مازن للقاهرة ولقاء السيسي

علق السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، على وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر ، في زيارة رسمية، قائلا : "زيارة الرئيس لمصر كأنها لفلسطين لان مصر هي الشقيقة العربية الكبرى وتلعب دور مهم في صياغة السياسة الاقليمية والدولية ".

لن نتوقف..أول تعليق من الصحفي الفسطيني وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله

علق الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، على استشهاد نجله اليوم داخل القطاع، قائلا:" حمزة كان شهمًا وبارًا وحنونًا ولا يعزه على الله".



المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة حريصة على زيادة دور القطاع الخاص.. فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على زيادة دور القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية.



أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالات

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا ووثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.



