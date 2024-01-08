عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يطالب رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير إلى كوت ديفوار.. الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الھامة نرصد أبرزھا في التقرير التالي:

أحمد موسى يطالب رعاة المنتخب بتسهيل سفر الجماهير إلى كوت ديفوار.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب الوطني، بهدفين دون رد على نظيره التنزاني وديا، في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.
 

لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار مجتمعي واسع

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج حوار مجتمعي واجب وواسع وسيأخذ وقته من أجل الوصول لقانون يحقق مصالح الجميع.
 

الخارجية الفلسطينية: حديث إسرائيل عن "اليوم التالي" للحرب يهدف لتحويل الجهود الدولية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حديث دولة الاحتلال الإسرائيلي عن "اليوم التالي" للحرب يهدف لتحويل الجهود الدولية باتجاهات أخرى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
 

متحدث جيش الاحتلال: مصممون على إبعاد حزب الله عن حدود الجبهة الشمالية
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إنهم "مصممون على إبعاد حزب الله عن الحدود في الجبهة الشمالية".
 

الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تقارير دولية من صندوق النقد الدولي، تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري.
 

«اللي قاله مش حقيقي».. زوجة حلمي بكر: مصطفى كامل لم يتواصل معنا
أكدت سماح القرشي، زوجة الفنان حلمي بكر، أن الحالة الصحية لزوجها تحسنت بعض الشيء، ثم تدهورت مرة أخرى، وعادت للتحسن مجددا .
 


سفير فلسطين يكشف تفاصيل زيارة أبو مازن للقاهرة ولقاء السيسي

علق السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، على وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر ، في زيارة رسمية، قائلا : "زيارة الرئيس لمصر كأنها لفلسطين لان مصر  هي الشقيقة العربية الكبرى وتلعب دور مهم في صياغة  السياسة الاقليمية والدولية ".

لن نتوقف..أول تعليق من الصحفي الفسطيني وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله
علق الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، على استشهاد نجله اليوم داخل القطاع، قائلا:" حمزة كان شهمًا وبارًا وحنونًا ولا يعزه على الله".
 

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة حريصة على زيادة دور القطاع الخاص.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على زيادة دور القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
 

أحمد موسى: وثيقة الحكومة الجديدة تحمل آمالا كثيرة.. ونقلة نوعية بمختلف المجالات
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا ووثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 8 يناير

مثل الحقيقية.. دراسة: العيش مع روبوتات حيوانية يعالج هذه الأمراض

متحدث الحكومة: الدولة نجحت فى التخارج من 14 شركة وحققت 5.6 مليار دولار إيرادات

مثلث سماوي فجر الإثنين: لقاء القمر والزهرة وقلب العقرب

فرج عامر يثير الجدل عن أفضل لاعب في مصر

تعرف على الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية قبل فتح التقديم للتيرم الثاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب | صور

كارثة.. نوع شهير من الجبن يصيبك بمرض خطير

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

تشبه إكسسوار الشعر.. حشرة تثير ذهول الأستراليين.. شاهد

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ