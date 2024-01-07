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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب محافظ البنك المركزي الايراني: طهران وموسكو في غنى عن سويفت للمعاملات بينهما

ايران وروسيا
ايران وروسيا

أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، أمس الأحد، أن إيران وروسيا، لم تعودا بحاجة، بعد الآن، إلى نظام "سويفت" في المعاملات بينهما.

وقال كريمي: "إن المصدرين من البلدين لديهم إمكانية التصدير بعملتهم الوطنية، وفي هذا المشروع يقوم المصدرون والمستوردون بتبادل بضائعهم بالريال، أما بالنسبة للدول التي نستورد منها بالريال فمن الممكن التصدير بالريال إليها أيضا".

ولفت كريمي إلى افتتاح خطاب اعتماد بين إيران وروسيا، قائلا: "لقد قمنا بربط شبكة المراسلة بين البلدين، ما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل عبر سويسرا، ومن الممكن أن يقوم المصدر بتقديم فاتورة بالريال إلى الجانب الروسي واستلام الأموال من البنوك الروسية في إيران".

وتابع كريمي: "رجال الأعمال الإيرانيين سيتمكنون من إجراء تعاملاتهم الاقتصادية مع العراق وأفغانستان بالريال، خلال الأشهر الستة المقبلة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
 

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