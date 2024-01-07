مشيرة خطاب: الرئيس السيسي تسلم نسخة عن حالة حقوق الإنسان.. فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه جرى تسليم نسخة من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي يُقدر ويهتم بحقوق الإنسان في مصر"، موضحة: " تفاعل الوزارات كان له دور فعال في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن التفاعل والتقرب من شباب الجامعات، شهد سؤالهم عن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث أصبح يوجد الآن 8 آلاف طالب بمختلف الجامعات أصبحوا خبراء في مجال حقوق الإنسان، وقادرون على تثقيف زملائهم وأسرهم، ورفع مستوى الوعي ليكونوا سندا قويا للدولة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي لديه إيمان بأن مصر تستحق منظومة متطورة في حقوق الإنسان.