حزب الغد: الحوار الوطني ساهم في خلق قاعدة فكرية جديدة لدى المواطنين

قال موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، إننا شاركنا في الحوار الوطني، وقدمنا العديد من الملفات الاقتصادية الهامة، متابعا: الحوار الوطني ساهم في خلق قاعدة فكرية جديدة لدى المواطنين



وأضاف خلال حواره ببرنامج مساء دي أم سي، المذاع على قناة دي أم سي، أن الحوار الوطني سيمثل إضافة كبيرة للدولة خلال الفترة القادمة، متابعا: الفترة القادمة تحتاج إلى أفكار خارج الصندوق.



واسترسل: الفترة القادمة تطلب تكاتف كل الأحزاب والمواطنين لكي نجتازها بسلام.

وشدد على أن مصر جزء من العالم الذي يتعرض لأزمات اقتصادية ويجب أن نتكاتف معا من أجل عبور هذه الأزمة.