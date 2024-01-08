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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في قداس عيد الميلاد المجيد تعكس ترابط وتلاحم المصريين

صدى البلد

أكد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيدهم، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس في الكاتدرائية تلقى اهتمامًا وتحمل رسائل حول القضايا الراهنة داخل مصر، مما يطمئن المصريين بشأن الأوضاع الحالية.


وقال "طنطاوي" في تصريحات صحفية له أمس ، إن زيارة الرئيس السيسي تعبر عن حرص الدولة على تقديم صورة دقيقة للشارع المصري وتأكيد وحدة الشعب، لافتاً إلى أن رسائل الرئيس خلال زيارته للكاتدرائية تعكس اتصاله بنبض الشارع وتحذيره من الشائعات والأكاذيب، الأمر الذي يكون ذا أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.


وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أهمية توحيد الجهود للوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، لمواجهة أي خطر يمكن أن يهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، خاصةً وأن الفترة الحالية تتطلب تكاتفاً لمواجهة التحديات والأزمات في المنطقة.


وتابع: "جميعنا في اختبار صعب نتيجة للمخططات الدولية المستهدفة لوطننا، ويتعين علينا التحدث بصوت واحد وتقديم الدعم الكامل للقيادة السياسية، حيث يُعتبر الشعب المصري نموذجًا فريدًا في الترابط والتلاحم، الذي يؤمن بقيمة المواطنة، التي تحث على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات كوسيلة للحفاظ على أمان المجتمع واستقراره".


وفي الختام، هنأ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن تعاد هذه الأيام علي مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها وشعبها من كل سوء.

مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الكاتدرائية مصر خالد طنطاوى

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