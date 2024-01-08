محمد عبد المنصف يكشف سبب اختيار فيتوريا لـ محمد صبحي

علق محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك على مشاركة محمد صبحي كحارس مرمى أمام تنزانيا.

وقال خلال تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت: “‏محمد صبحي الحارس رقم ٢ في المنتخب.. فيتوريا بيحبه ويبني معه المستقبل، ونحن نبني شخصيته لتجديد تعاقده وتمنيت استدعاء عواد”.

وتابع: ‏"صبحي مستواه تأثر بسبب الغياب عن المباريات ويحتاج للخبرات".

ونجح منتخب مصر الأول، تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، في تحقيق الفوز على نظيره تنزانيا وديا، بهدفين دون رد.

موعد سفر منتخب مصر إلى كوت ديفوار

تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة متجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، يوم 9 يناير 2024، في تمام الثالثة عصرا على متن طائرة خاصة.