بسيوني: منتخب مصر قادر على التتويج بلقب أمم إفريقيا

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ط.

وقال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن منتخب مصر قارد على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بشرط خوض المباريات بنفس جدية مباراة الجزائر الودية".



وأضاف:"تجربة مباراة الجزائر الودية كانت الأفضل للمنتخب الوطني والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني في الفترة الأخيرة ".