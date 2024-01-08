أسماء حسنين: المصريون يربطون كل شيء في حياتهم بالطعام ويتفننون بالأكلات الشعبية

تحدثت أسماء حسنين باحثة في التاريخ بجامعة عين شمس، عن ارتباط الشعب المصري بالاكلات والأعياد والمناسبات، مؤكدة أن المواطن المصري يربط كل شيء في حياته بالطعام، ولذلك يتفنن الشعب في صناعة الطعام الشعبي.

وأكدت أسماء حسنين خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دي أم سي، أن الشعب المصري يرى أن «لقمة العيش» مرتبطة بكل تفاصيل حياته ومناسباته، والطعام والشراب مهم وحاضر وأساسي.

وأوضحت باحثة في التاريخ بجامعة عين شمس، أن العادات والتقاليد المصرية القديمة في الطعام توارثتها الأجيال في الصعيد، مضيفة أن المطبخ الصعيدي وليد للمطبخ الفرعوني، ويشبه الفرعوني كثيرا في العديد من الأمور.