إسرائيل: سنعيد السكان إلى الشمال إما بالضغط على حزب الله أو بحرب أخرى

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء أمس الأحد، إن إسرائيل ستعيد السكان إلى الشمال إما عن طريق الضغط على جماعة "حزب الله" اللبنانية، أو من خلال "حرب أخرى".

ونقل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش عن هاليفي قوله: "نواصل رفع الثمن الذي يدفعه حزب الله وصولاً إلى تحقيق مسؤوليتنا وواجبنا بإعادة سكان شمال البلاد إلى منازلهم ليس غصباً عنهم، بل من خلال ضمان شعورهم بالأمن والأمان".

وأضاف: "ستتحقق هذه الغاية إما من خلال الضغط المتزايد الذي نمارسه الآن، أملاً في أن يؤتي ثماره، ويولد واقعاً مختلفاً تماماً، وإما من خلال الوصول إلى حرب أخرى".

وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، قال هاليفي: "حتى وإن تعذر علي الجزم باستمرار القتال طوال العام 2024، فإنه من اليقين أن نكون في حالة حرب في غزة على مدى العام".