شبانة يشيد بزيارة الرئيس السيسي لمعسكر منتخب مصر

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منتخب مصر، وكانت مبسطة وشهدت حديث رائع من جانب الرئيس للاعبين والجهاز الفني.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "تم دعم المنتخب المصري وتحفيز اللاعبين بشكل رائع".

وأضاف: "وزيارة الرئيس السيسي كانت جيدة وشدد خلال زيارته على ثقته في اللاعبين".

وأكمل: "الزيارة لتحفيزهم ودعمهم قبل السفر إلى كوت ديفوار ورفع روحهم المعنوية، من أجل تحقيق وتقديم نتائج جيدة".

وأتم: "كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبين كانت أكثر من رائعة، وهي تشبه حديث (أب مع أبنائه)، وشدد خلالها على ثقته التامة في اللاعبين".