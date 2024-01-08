انتشار فرق المبادرات الرئاسية حول كنائس البحر الأحمر تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد

وجه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتواجد الفرق الطبية المختلفة حول تجمعات المواطنين، وذلك في كنائس المحافظة أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد وكيل الوزارة، أن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، تعمل على مدار 24 ساعة، ووضعت خطة شاملة بهدف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للمواطنين المترددين علي الكنائس والتجمعات العامة.

يذكر أن الخدمات الطبية شملت تقديم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات، والكشف المبكر عن أورام القولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم.

وأشار العربي، إلى دعم الفرق الطبية حول الكنائس بفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، من أجل نشر التوعية والتثقيف الصحي للمترددين على الكنائس، بضرورة الإستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة، ونشر سُبل التطهير والتعقيم والتغذية السليمة، ومتابعة الكشف الدوري للسيدات حول سرطان الثدي والاهتمام بالنظافة الشخصية للأفراد.