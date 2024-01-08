عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشار فرق المبادرات الرئاسية حول كنائس البحر الأحمر تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتواجد الفرق الطبية المختلفة حول تجمعات المواطنين، وذلك في كنائس المحافظة أثناء الاحتفال  بعيد الميلاد المجيد. 

 

وأكد وكيل الوزارة، أن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، تعمل على مدار 24 ساعة، ووضعت خطة شاملة بهدف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للمواطنين المترددين علي الكنائس والتجمعات العامة. 

يذكر أن الخدمات الطبية شملت تقديم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات، والكشف المبكر عن أورام القولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم. 

وأشار العربي، إلى دعم الفرق الطبية حول الكنائس بفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، من أجل نشر التوعية والتثقيف الصحي للمترددين على الكنائس، بضرورة الإستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة، ونشر سُبل التطهير والتعقيم والتغذية السليمة، ومتابعة الكشف الدوري للسيدات حول سرطان الثدي والاهتمام بالنظافة الشخصية للأفراد.

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الشئون الصحية بالبحر الأحمر الصحة بالبحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق.. وهذا سعر البيض

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

دولي بمعنى الكلمة.. فرج عامر يتغزل بنجم منتخب مصر

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة بعد تصريحات الحكومة حول سعر الصرف وزيارة صندوق النقد

الخطيب زعل.. لاعب الأهلي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

موضوعات متعلقة

إطلاق مشروع إنشاء مدفن صحي بمساحة 200 ألف متر في مدينة رأس غارب

رئيس مدينة رأس غارب يتفقد أعمال رصف الطرق في منطقة الشباب

أديرة الزعفرانة تجذب مئات الزوار خلال إجازة عيد الميلاد.. صور

مرسى علم يستقبل 6 آلاف سائح على متن 11 رحلة جوية دولية.. اليوم

من مختلف الجنسيات.. جاليات أجنبية تشارك في احتفالات عيد الميلاد بكنائس الغردقة|صور

فنادق الغردقة تزين شواطئها بفرحة عيد الميلاد وتوزع الهدايا على السياح

نسيج وطني.. سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد.. صور

رئيس مدينة الغردقة يتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها

ترشيحاتنا

قبل محاكمته.. ماذا قال المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور؟

أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 -1- 2024.. وهذه قيمة عيار 21

شروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 8 يناير 2024

القاهرة 22.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بالمحافظات |تفاصيل

متى تبدأ أول ليلة في رجب 2024 الخميس أم الجمعة؟.. اعرف موعد الفرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي...إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

لأطفالك.. طريقة عمل البان كيك

أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ