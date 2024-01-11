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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس و500 جنيه غرامة.. احذر استخدام إعلام وراثة بالمخالفة

صدى البلد

تعتبر قضية المواريث أحد أبرز القضايا التي تسبب الكثير من الخلافات بين الورثة الشرعيين، وقد يلجأ أحد الأبناء إلى تقديم إعلام وراثة على غير الحقيقة، وهو ما واجهه قانون العقوبات، بعقوبات مشددة، تصل إلى السجن والغرامة.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 226 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.

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ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك. 

المواريث الورثة سجن قانون العقوبات غرامة إعلام وراثة

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