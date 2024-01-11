باحثة: إيران مستفيدة من استمرار التصعيد في قطاع غزة

أكدت هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر، أن التصعيد في قطاع غزة طرح على الساحة العديد من القضايا على الساحة الإقليمية ومنها التصعيد في البحر الأحمر.

وقالت هدى رؤوف في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" ما يحدث في البحر الأحمر من الحوثيين جزء من سياسة إيران لتنفيذ مشروعها الإقليمي ".

وأضافت هدى رؤوف: "إيران مستفيدة من الأوضاع الحالية في المنطقة ووجود إدارة بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت هدى رؤوف: "إيران مستفيدة من التصعيد في غزة ولا ترغب إيران في توقف الحرب في قطاع غزة".

وأكملت هدى رؤوف: "الصراع في غزة أصبح صراع مفتوح على أكثر من جبهة سواء في لبنان او البحر الأحمر".