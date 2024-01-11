برلماني: مشاركة مصر في قمة العقبة تأكيد على رفضها لاستمرار العدوان الإسرائيلي

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة العقبة اليوم، مع كل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قائلا: جاءت في وقتها تماما لرفض العدوان الاسرائيلي.

ونوه المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بما صدر عن القمة من توصيات وفي مقدمتها الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما أكدته القمة الثلاثية في العقبة حول رفضها تماما، اي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار النائب، أن توقيت عقد القمة الثلاثية هام للغاية، وتأتي في لحظة فارقة تواجه المنطقة العربية، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

واختتم المهندس يسري المغازي: أن القمة الثلاثية، نظرت بتقدير شديد للجهود التي تقوم بها مصر لوقف العدوان والحرب الدائرة منذ أكثر من 3 شهور، مشيرا إلى أن دور مصر الريادي في القضية الفلطسنية محل تقدير كبير من الجميع.