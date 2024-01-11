مفاجآت وتفاصيل جديدة حول واقعة العثور على "محامي الإسكندرية" مشنـ.وقا بمكتبه

تستمر حالة الغموض التي أحاطت واقعة محامي الإسكندرية، الذي عثر عليه مشنوقًا داخل مكتبه بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، على الرغم من الكشف عن مفاجأت جديدة حول الواقعة بعد تصريحات شقيقه لموقع صدى البلد، وكشف مباحث الإسكندرية عن تفاصيل جديدة في القضية.



شقيق محامي الإسكندرية يكشف مفاجأة



استبعد شقيق محامي الإسكندرية، الذي عثر عليه مشنوقًا داخل مكتبه، شبهة الانتحار من الواقعه، مشيرًا إلى أن أخاه صلى العشاء يومها قبل أن يتوجه لمكتبه لمراجعة بعض الأوراق المتعلقة بقضية يعمل عليها.

وشدد في تصريحات لصدى البلد أنه شخص ناجح في حياته المهنية والعائلية، ولا يمكن بالتالي أن ينتحر، موضحًا أن حياته الزوجية مستقرة، ولديه طفلان لم يتجاوزا عمرهما أصابع اليد الواحدة الكبير 9 سنوات والصغير 7 سنوات.

وقال بعيون تملؤها الدموع "لا يمكن أن يكون محمود أقدم على الانتحار فسيرته طيبة وسط زملائه والعائلة والجميع يشهد بأخلاقه وتدينه"

تحريات المباحث تكشف تفاصيل جديدة

كشفت تحريات مباحث الإسكندرية عن تفاصيل جديدة في واقعة محامي الإسكندرية، الذي عثر عليه مشنوقًا داخل مكتبه بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن العثور على جثة المحامى المذكور معلقة برابطة عنق «كرافتة» في «جنش حديدي» بسقف إحدى غرف المكتب.

وتبين وجود جثة المتوفى مسجاة على أرضية إحدى غرف المكتب بعد أن تم إنزالها بمعرفة الشرطة.وبمناظرتها تبين انها لشاب في العقد الثالث من العمر ووجود «جرح حزى» حول الرقبة، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرة أخرى.



النيابة تعاين موقع الحادث



وقد باشرت النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة العثور على محامي شاب مشنوقًا داخل مكتبه بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه، عقب تشريح الجثمان.

وعاينت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، موقع حادث العثور على جثة محامٍ مشنوقا داخل مكتبه في منطقة الحضرة بالإسكندرية، بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وسط المدينة.

وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع ما به من أثار، وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة وفحص علاقات المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية على جثة محام مشنوقا داخل مكتبه بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي إخطارا من ضباط مباحث قسم باب شرقي يفيد بالعثور على جثة المحامي الشاب محمود معروف مشنوقا داخل مكتبه الواقع في دائرة نطاق القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة بمنطقة الحضرة الجديدة، وتبين وجود جثة شاب مشنوقا داخل مكتب محاماة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة



وعثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية على جثة محام مشـ.نوقا داخل مكتبه بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي إخطارا من ضباط مباحث قسم باب شرقي يفيد بالعثور على جثة المحامي الشاب محمود معروف مشنوقا داخل مكتبه الواقع في دائرة نطاق القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة بمنطقة الحضرة الجديدة، وتبين وجود جثة شاب مشنوقا داخل مكتب محاماة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.