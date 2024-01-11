لتطوير منظومة العمل| اتحاد جدة يعين مديرا رياضيا جديدا

أعلن اتحاد جدة، الأربعاء، عن تعيين مدير رياضي جديد، ضمن الاستراتيجية المعتمدة لاستقطاب أفضل الخبرات الرياضية العالمية لتطوير منظومة العمل الرياضي بالنادي.

وقال النادي في بيان رسمي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تعاقد مع رامون بلينز، في منصب المدير الرياضي للنادي.

ويمتلك الإسباني البالغ من العمر 56 عامًا خبرة طويلة في مجال الإدارة الرياضية، فقد شغل منصب المدير الرياضي في العديد من الأندية.



وأشار النادي أن أبرز المحطات في مسيرته مشاركته في الإدارة الفنية لتوتنهام، ثم شغله منصب المدير الرياضي في خيتافي.

كما شغل ذات المنصب في برشلونة، وبعد ذلك تم تعيينه أمينا فنياً للبارسا، وكانت آخر محطاته قبل تعاقد نادي الاتحاد معه، في ريال بيتيس كمدير رياضي.

وأوضح الاتحاد، أنه يتطلع إلى أن يساهم التعاقد مع المدير الرياضي الجديد في الاستفادة من تجربته وخبراته بتطوير قطاع كرة القدم في النادي.