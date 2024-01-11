الوزراء: التعاون بين ميرسك وقناة السويس مستمر ولا يعوقه شيء

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء شركة ميرسك العالمية يأتي في إطار متابعة رئيس الوزراء للتعاون مع كافة الشركاء والمستثمرين، متابعا: هناك نشاط وتعاون بين شركة ميرسك العالمية وهيئة قناة السويس.

وشدد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، على الاستثمار والتعاون بين شركة ميرسك العالمية وقناة السويس مستمر ولن يعوقه أي شيء، متابعا: اللقاء شهد الحديث عن أهمية توفير الحماية للسفن في البحر الأحمر.

وأكمل: شركة ميرسك لم تطلب أي طلبات صعبة من الحكومة خلال لقاء اليوم، متابعا: الشركة انتقدت الهجمات العشوائية على السفن داخل البحر الأحمر.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء صرح بأن ما يحدث في باب المندب انعكاس مباشر للحرب في غزة، مشددا على ضرورة وقف الحرب وتسوية القضية الفلسطينية.

