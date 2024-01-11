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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنفانتينو يحصد جائزة شخصية العام الدولية في حفل الإبداع الرياضي بدبي

إنفانتينو رئيس الفيفا
إنفانتينو رئيس الفيفا

حصد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جائزة شخصية العام الدولية، في حفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن عام 2023، الذي أقيم بدبي الأربعاء.

وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفيفا: "أشعر بالفخر لتلقي جائزة الشخصية الرياضية الدولية للعام في الدورة ال12 من جوائز محمد بن راشد آل مكتوم الإبداعية الرياضية في دبي".

وأضاف: "الحصول على هذه الجائزة والتي تحتفي بالإبداع والابتكار والإنصاف في عالم الرياضة، يزيدني بالفخر لأننا في فيفا نمثل الوحدة والمنافسة العادلة والمساواة والتطوير المستدام على مستوى العالم".


وختم رئيس فيفا كلمته: "أود أن أهنئ جميع الفائزين بالجوائز، وأعبر عن امتناني العميق للشيخ محمد، ولجان الجوائز على هذه الجائزة، كونها أعلى جائزة دولية تقدمها مدينة دبي".

وتم منح إنفانتينو الجائزة تقديرا لدور "فيفا" في تطوير كرة القدم من خلال وسائل متعددة، بما في ذلك تقنية الفيديو المساعد للحكام، والكشف عن المنشطات ومراقبة إصابات اللاعبين.

كما أقرت لجنة الجوائز بدور رئيس فيفا في إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز وجود كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مثل زيادة عدد الفرق في كأس العالم فيفا إلى 48 منتخبا، والذي يعد عمودا أساسيا في الأهداف الاستراتيجية لفيفا للسنوات الأربع المقبلة.

وتم تسليط الضوء على الدور الإيجابي لإنفانتيو في العالم العربي، خصوصا منح فيفا للمنطقة حقوق استضافة العديد من البطولات، والأحداث الدولية الكبرى في كرة القدم.
 

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