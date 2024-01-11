اللواء نصر سالم: المقاومة الفلسطينية تفوقت على إسرائيل في الحرب السيبرانية

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق ان المقاومة الفلسطينية تفوقت على إسرائيل في الحرب السيبرانية.

واضاف نصر سالم خلال حواره مع برنامج مساء دي ام سي المذاعه عبر قناه دي ام سي: ان المقاومه الفلسطينيه التي خططت للحرب اعدت حساباتها لقبول الحصار لاكثر من عام،وذلك يعني قدرتها على اداره الحرب لمده عام دون دعم خارجي.

انتصارات كبيرة

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق ان حتى الوقت الحالي المقاومة الفلسطينة حققت انتصارات كبيره على الكيان الصهيوني.

وتساءل اللواء نصر سالم قائلا: “ليه الناس لا تريد تصديق ان الله يؤيد مقاتلي المقاومة الفلسطينية”