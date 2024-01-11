اهتمام واضح.. وزير الرياضة يكشف عن رسالة الرئيس للمنتخب المصري لكرة القدم

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعسكر المنتخب الوطني في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كانت مؤثرة وهناك اهتمام واضح من قبل القيادة السياسية بالرياضة وعلى كافة المستويات

وأضاف أن أشرف صبحي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": أننا نسعى لتوفير المناخ الملائم للألعاب الرياضية، متابعا: رئيس الجمهورية تمنى التوفيق للمتتخب الوطني، حيث أن كرة القدم مؤثرة في الشارع المصري وبذل كل الجهد.

واكمل: "الرئيس السيسي أكد على أهمية الموهبة ولكن الإخلاص أهم، فالإخلاص يجب أن يكون متوجدا، والتقط صورا مع أفراد المنتخب الوطني، كما سلّم على كل أفراد المنتخب بما في ذلك العمالة المتواجدة وهذا الأمر يمثل دعما معنويا كبيرا".

وجه وزير الرياضة رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، قائلا: "لازم كلنا ندعم الفريق ويكون النقد بناء وللأفضل، في نهاية المطاف نقول جفّ القلم والفريق سافر وسيبدأ مبارياته ونتمنى أن نفوز بالبطولة".

ولفت إلى أننا لدينا أكثر من بطولة دولية مثل البطولة الأفريقية لكرة اليد بداية من 14 يناير وهي بطولة مؤهلة للأولمبياد”.



